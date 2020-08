PS5: Telecamera HD e cuffie Pulse 3D, Sony svela le funzionalità evolute

In aggiunta ai video a 360 gradi su DualSense e accessori di PS5, l'ultimo aggiornamento compiuto da Sony al sito PlayStation.com rivela degli interessanti dettagli sulle funzionalità della Telecamera HD e delle cuffie Pulse 3D.

La scheda dedicata alla Telecamera HD, ad esempio, riporta alcune delle funzioni accessibili attraverso questa periferica e specifica come sia in grado di "accedere agli strumenti di rimozione dello sfondo integrati di PlayStation 5. Grazie alla Telecamera HD puoi trasmettere in modalità Picture-in-Picture, con la possibilità ulteriore di tagliare lo sfondo o eliminarlo completamente con un green screen per renderti il protagonista dei tuoi contenuti".

Le registrazioni effettuate dalla Telecamera HD di PS5 saranno in 1080p e avverranno attraverso l'impiego di "una doppia lente grandangolare. Crea rapidamente una registrazione o una trasmissione con il tasto Crea del controller DualSense".

Non meno interessanti sono poi le informazioni snocciolate da Sony per le Cuffie wireless Pulse 3D di PS5, con la conferma della presenza di un "doppio microfono integrato e posizionato in modo strategico per un'acquisizione vocale straordinariamente nitida e ottimizzata dalla tecnologia di eliminazione del rumore. Grazie all'Adattore potrai sfruttare fino a 12 ore di gioco in modalità wireless grazie alla batteria ricaricabile incorporata". Stando a quanto illustrato da Sony, inoltre, agli acquirenti delle cuffie Pulse 3D sarà garantita la piena compatibilità con PS4, PC Windows e MacOS. L'arrivo sul mercato di queste periferiche dovrebbe avvenire a fine 2020 in coincidenza dell'uscita di PS5, ad un prezzo che deve essere ancora definito.