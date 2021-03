PS5: Telecomando, card PSN da 5€ e 1 mese di Spotify in offerta da GameStopZing

Se siete tra i fortunati possessori di PlayStation 5 e avete voglia di migliorare l'esperienza d'utilizzo durante la fruizione dei contenuti multimediali, potreste prendere in considerazione l'acquisto di un Telecomando ufficiale e sfruttare gli incentivi disponibili da GameStopZing.

Da GameStopZing, acquistando un Telecomando per Contenuti Multimediali di PS5 al prezzo di 29,98 euro, otterrete in regalo anche una PlayStation Network Card dal valore di 5 euro e un abbonamento di un mese a Spotify Premium, normalmente venduto a 10 euro. Potete approfittare dell'iniziativa sia punti vendita della compagnia (assicuratevi che possiate spostarvi nel rispetto delle normative vigenti nella vostra città), sia online dirigendovi comodamente al seguente indirizzo:

Quest'iniziativa, valida fino al 31 marzo 2021, è solo una delle tante previste dal nuovo Volantone di GameStopZing. In questi giorni, ad esempio, potete anche acquistare un controller DualSense PS5 a 70,98 euro e ricevere in regalo un mese di abbonamento a PlayStation Plus.

Se invece desiderate una PS5, vi consigliamo di iscrivervi al programma fedeltà GSZ e attivare la ricezione delle comunicazioni da parte di GameStopZing, l'unico modo per scoprire in anticipo quando le console torneranno in vendita. In questo modo avrete tutto il tempo necessario per prepararvi ad effettuare l'ordine. Ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo, gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati dal sistema.