PS5 a tema Dragon Ball: Goku e Freezer invadono la console Sony nelle creazioni dei fan

Il design ufficiale di PlayStation 5 ha sorpreso la community con la sua bicromia, allineata a quanto visto con il nuovo controller DualSense, e le linee insolite.

Forse incentivati dall'ampia area bianca che caratterizza i lati dell'hardware, sono stati molti gli appassionati particolarmente creativi che si sono dedicati alla creazione di concept personalizzati di PlayStation 5. Traendo ispirazione dai più disparati universi, alcuni giocatori hanno scelto di provare ad immaginare la nuova console Sony declinata in chiave Dragon Ball.

Alcuni dei risultati sono disponibili in calce a questa news ed abbracciano sia eroi sia villain dell'immortale saga di Akira Toriyama. Se da un lato possiamo vedere una PS5 dalle tonalità brillanti dedicata a Goku, dall'altra parte c'è chi ha preferito un approccio più astratto, con un hardware che richiama a toni glicine e che omaggia Freezer. Immancabili infine anche i DualSense a tema, con il controller next gen che richiama al mondo di Dragon Ball. Cosa ve ne pare, vi piacciono?



Per gli amanti delle console a tema, ricordiamo che Sony ha recentemente confermato che ci sarà spazio per PS5 con aspetto personalizzato in futuro. In attesa di eventuali annunci anche su questo fronte, sulle pagine di Everyeye trovate un pratico riepilogo di tutto ciò che sappiamo su PS5.