PS5 a tema God of War: il design fan made colpisce Cory Barlog

Attraverso i suoi profili social, Cory Barlog ha dato visibilità a un design fan made di PS5 che immortala la console nextgen di Sony con diverse personalizzazioni a tema God of War.

Nel lodare il lavoro svolto dalla community del fansite God of War España, il papà di God of War ha retwittato l'immagine del nuovo design fan made di PS5 ed esclamato "oh che bella, adesso voglio una PS5 customizzata come questa!".

Quello del fansite spagnolo di God of War è però solo l'ultimo dei progetti amatoriali portati avanti dagli appassionati di videogiochi per ipotizzare le personalizzazioni di PlayStation 5 e l'aspetto customizzato delle diverse edizioni speciali che, con ogni probabilità, saranno lanciate sul mercato da fine 2020.

Ad ogni modo, nei giorni scorsi il direttore creativo di Sony Santa Monica ha voluto premiare pubblicamente anche il lavoro compiuto dall'artista indipendente André SiK con la fan art di Atreus sulle orme di papà Kratos, un concept che prova a immaginare l'aspetto che potrebbe assumere il figlio del Dio della Guerra in God of War 2.

A chi ci segue, ricordiamo infine che il buon Marco Mottura ha realizzato un'interessante analisi sul design di PS5 e Xbox Series X, soffermandosi sulle differenze e sulle analogie tra le due console nextgen di Sony e Microsoft.