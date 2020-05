PS5 e Tempest Engine: Audio 3D più semplice da sfruttare, per il team di Hellpoint

Il team di Cradle Games, in seguito al posticipo di Hellpoint è attualmente impegnato nella definizione di una nuova data di uscita per il proprio souls-like dalle atmosfere fantascientiche.

In attesa di novità su questo fronte, Marc-André Jutras, direttore tecnico dell'action RPG, ha avuto modo di concedere un'intervista alla redazione di Gamingbolt, con la quale ha dialogato di diversi aspetti della prossima generazione di console. Concentrandosi in particolar modo sulla futura PlayStation 5, lo sviluppatore di Cradle Games ha voluto porre l'accento sulle potenzialità del Tempest Engine presentato da Sony.

L'audio 3D, ha riferito Jutras, è una tecnologia disponibile ormai da diverso tempo in ambito videoludico, potenzialmente implementabile in maniera piuttosto semplice anche sulle attuali PlayStation 4 e Xbox One. Non sono molti tuttavia i giochi che hanno scelto di farlo, prosegue il direttore tecnico di Hellpoint, sovente a causa dell'eccessivo consumo di CPU che ne deriverebbe. La situazione potrebbe invece cambiare con PlayStation 5, che vedrà il Tempest Engine supportato sul fronte hardware: una scelta che dovrebbe rendere più semplice e conveniente inserire questa feature all'interno di un titolo next gen per la piattaforma Sony.



In attesa di saperne di più anche su questa tecnologia, ricordiamo che recenti voci di corridoio vorrebbero il reveal di PS5 in arrivo tra poche settimane.