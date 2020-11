PS5: tempi di caricamento a confronto con Xbox Series X e PS4 PRO

I giornalisti della stampa videoludica stanno conducendo dei test sui tempi di caricamento della console nextgen di Sony: dopo avervi proposto la nostra recensione di PlayStation 5, eccovi allora i risultati dei media internazionali sui primi raffronti con Xbox Series X e PS4 PRO.

Le comparative condotte dai colleghi riguardano naturalmente tutti quei giochi accessibili in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X, con valori riportati che potrebbero essere passibili di modifica in base ai futuri interventi di Sony e Microsoft. In attesa di scoprire come si comporteranno le due macchine nextgen con i giochi espressamente sviluppati per sfruttarne le potenzialità, vi proponiamo i risultati ottenuti dai giornalisti d'area sui tempi di caricamento dei giochi retrocompatibili.

PS5 vs Xbox Series X - test di Forbes.com

Red Dead Redemption 2 - PS5 1 minuto e 5 secondi, Xbox Series X 1 minuto e 4 secondi

Final Fantasy XV: PS5 1 minuto e 10 secondi, Xbox Series X 48 secondi

Destiny 2: PS557 secondi, Xbox Series X 42 secondi

Monster Hunter World: PS5 51 secondi, Xbox Series X 35 secondi

Batman Arkham Knight: PS5 1 minuto e 7 secondi, Xbox Series X 58 secondi

PS5 vs Xbox Series X - test di Tom Warren (The Verge)

Accensione "a freddo" - PS5 25 secondi, Xbox Series X 25 secondi

Accensione dopo standby - PS5 14 secondi, Xbox Series X 4 secondi

Destiny 2 (senza patch) dalla dashboard al menù - PS5 57 secondi, Xbox Series X 47 secondi

Destiny 2 (senza patch) dall'orbita alla Zona Morta Europea - PS5 39 secondi, Xbox Series X 29 secondi

PS5 vs PS4 PRO - test di HardcoreGamer

Assassin's Creed Odyssey, primo avvio - PS5 40 secondi, PS4 PRO 54 secondi

Bloodborne, primo avvio - PS5 22 secondi, PS4 PRO 30 secondi

Destiny 2 (senza patch), primo avvio - PS5 52 secondi, PS4 PRO 3 minuti

Final Fantasy 7 Remake, primo avvio - PS5 24 secondi, PS4 PRO 36 secondi

Ghost of Tsushima, primo avvio - PS5 43 secondi, PS4 PRO 44 secondi

God of War, primo avvio - PS5 23 secondi, PS4 PRO 41 secondi

Resident Evil 2, primo avvio - PS5 23 secondi, PS4 PRO 56 secondi

Star Wars Squadrons, primo avvio - PS5 54 secondi, PS4 PRO 1 minuto e 20 secondi

Prima di lasciarvi ai commenti e di scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi invitiamo a leggere anche i nostri approfondimenti su capacità e durata della batteria del DualSense di PS5 e le nostre analisi sulla retrocompatibilità di PS5.