PS5 fa già tendenza: spuntano i case per AirPods a forma di DualSense!

I gestori del portale di Proto-Cart hanno inserito nel proprio catalogo delle custodie per AirPods a forma di DualSense, il controller nextgen di Sony che debutterà sul mercato a fine 2020 in coincidenza dell'uscita di PlayStation 5.

L'ultimo prodotto del sito di e-commerce specializzato nella creazione e nella vendita di gadget tecnologici va così a solleticare l'interesse dei tanti appassionati che aspettano con impazienza il lancio della console Sony di prossima generazione.

Le immagini che accompagnano la scheda del case a tema PS5 per AirPods mostrano lo scompartimento interno di questa originale custodia per auricolari wireless di Apple e, soprattutto, il design della scocca in plastica esterna che rimanda inequivocabilmente all'aspetto e alle forme del DualSense.

Ciascun case viene proposto al prezzo promozionale di 19,95 dollari, ma con restrizioni e dei ritardi nelle spedizioni internazionali per le ormai note problematiche legate all'emergenza Coronavirus. Il catalogo di ProtoCart comprende già delle custodie per AirPods che reinterpretano i pad di Xbox One e Nintendo Switch, ma la comparsa del case ispirato al controller di una console che, come PS5, non ha ancora una data di lancio ufficiale e nemmeno un prezzo (similarmente a Xbox Series X), rende bene l'idea dell'attesa nutrita dai fan.

Secondo l'insider Dusk Golem, però, a settembre ci sarà un evento PS5; in attesa di ricevere conferme da Sony, date un'occhiata a questo case per AirPods ispirato al DualSense e diteci che cosa ne pensate.