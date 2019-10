PS5 e terze parti: il Dev Kit della console next gen in possesso del team di Dying Light 2

Mentre la community videoludica continua ad interrogarsi su quello che potrà essere l'aspetto definitivo di PlayStation 5, sembra che il Dev Kit di quest'ultima abbia iniziato a circolare tra gli studi di sviluppo terze parti.

Ad offrire una prima conferma in tal senso è il team di Techland, attualmente impegnato nello sviluppo di Dying Light 2. In occasione dell'edizione 2019 dell'EGX, la redazione di Pushsquare ha avuto modo di dialogare con il Lead Game Designer del gioco. Interrogato in merito, quest'ultimo ha confermato al portale di informazione videoludica che lo studio è attualmente in possesso del Dev Kit di PlayStation 5: "Certamente abbiamo le console next-gen nel nostro studio e certamente abbiamo piani per loro, e penso che questo sia il massimo che posso dire". La dichiarazione risulta particolarmente interessante, poiché pare indicare che questo specifico hardware Sony possa star iniziando a circolare presso le sedi di alcuni team terze parti.



Nel corso del mese di luglio, il team di Techland ha ufficialmente confermato che Dyning Light 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Scarlett. Il gioco troverà dunque spazio anche su console di prossima generazione, oltre a PlayStation 4, Xbox One e PC. Proprio recentemente, la software house ha condiviso interessanti dettagli su quello che sarà il supporto post lancio di Dying Light 2.