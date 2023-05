PS5 in testa per ricavi, Nintendo Switch per unità vendute: i dati USA di aprile 2023

Attraverso i nuovi dati diffusi dall'analista Mat Piscatella di Circana veniamo a sapere l'andamento del mercato videoludico statunitense relativo al mese di aprile 2023. I precedenti 30 giorni si sono rivelati una nuova conferma sul successo di PlayStation 5, ma anche Nintendo Switch continua a registrare numeri interessanti.

Piscatella rivela che PS5 è stata la console di maggior successo negli Stati Uniti in termini di ricavi, mentre la console ibrida di Nintendo ottiene il primato per numero di console vendute durante lo scorso aprile. Scavando più a fondo tra i numeri, emerge in particolare che ad aprile 2023 gli utenti hanno speso un totale di 4,1 miliardi di dollari in ambito videoludico, registrando così un calo del 5% rispetto alla spesa relativa ad aprile 2022. Rispetto ad un anno prima scendono del 6% le vendite software, pari a 3,598 miliardi di dollari, mentre il settore accessori resta invariato, con ricavi pari a 158 milioni di dollari esattamente come 12 mesi fa. A crescere è invece l'ambito hardware, un 7% in più rispetto ad aprile 2022 per un totale di 367 milioni di dollari.

Piscatella fa inoltre presente che, nei primi 4 mesi del 2023, il settore videoludico ha registrato un calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un totale di 17,707 miliardi di dollari in ricavi. Il settore software scende del 4%, mentre invece sia l'ambito hardware che quello accessori registrano una crescita, rispettivamente del 18% (1,822 miliardi di dollari in totale) e dell'1% (779 milioni).

PS5 ha superato le 38 milioni di console distribuite a livello globale, e la sua crescita continua regolarmente. Invece, per Nintendo Switch si prevedono vendite in calo per il nuovo anno fiscale, ma sembra che Nintendo non abbia piani per un lancio nel breve termine di un nuovo hardware.