PS5 The Punisher Edition: il concept di un designer italiano

I più attenti avevano ravvisato un certa inclinazione alla personalizzazione fin dall'annuncio, e il video teardown di PS5 ne ha dato conferma: le cover della console di prossima generazione di casa Sony sono facilmente rimuovibili, prestandosi facilmente alla customizzazione e alla sostituzione.

Tanto è bastato per scatenare l'immaginazione dei designer di tutto il mondo, che hanno subito cominciato ad ideare delle PlayStation 5 personalizzate. Dalle più semplici, che prevedono cover di colorazioni differenti, alle più elaborate, come la splendida PlayStation 5 Spider-Man Miles Morales Edition creata da Giuseppe "Snoreyn" Spinelli per conto di Let's Go Digital.

L'accoglienza per il render 3D è stata talmente calorosa da spingere Giuseppe a realizzarne un altro, stavolta ispirato ad un altro noto personaggio di casa Marvel: The Punisher! Il suo lavoro prevede una grafica a tema con il caratteristico teschio sia per la console, sia per il DualSense, oltre che delle luci rosse in sostituzione di quelle classiche blu, che si confanno perfettamente al tono dell'anti-eroe della casa delle idee. Potete ammirare i render nella galleria in calce a questa notizia. Cosa ne pensate? Acquistereste una PlayStation 5 di questo tipo?

Al momento PS5 è ufficialmente prenotabile solo nella sua doppia colorazione bianca e nera, alla quale va ad aggiungersi una costosissima PS5 in oro 24 carati realizzata da una compagnia esterna a Sony.