PS5: Tom Warren chiarisce la 'natura' dei 38 giochi nextgen citati da OPMUK

In una giornata estremamente ricca di sorprese per gli appassionati di videogiochi che attendono con ansia l'arrivo delle console di prossima generazione, Tom Warren di The Verge contesta a OPM UK i toni adottati nel presentare la lista dei 38 giochi nextgen in arrivo su PS5.

Consapevole delle enormi aspettative nutrite dai fan, il giornalista di The Verge consiglia agli utenti di considerare le ultime anticipazioni di Official PlayStation Magazine UK in un'ottica diversa da quella della mera "contrapposizione ideologica" che sta infiammando la community coinvolgendo i fautori delle console di Sony e Microsoft.

Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, Warren esorta i suoi follower a "non eccitarsi troppo per questa storia dei '38 giochi nextgen per PS5', a meno che non vogliate manifestare lo stesso entusiasmo pensando al fatto che questi sono giochi che arriveranno anche su Xbox Series X".

Per il collega di The Verge, quindi, vale la pena sottolineare che la scheda stilata da OPM UK sui 38 giochi in arrivo su PlayStation 5 si compone per la maggior parte di titoli multipiattaforma, come illustrato dalle scansioni d'esempio riportate dallo stesso Warren sui social. In esse, effettivamente, non viene citata alcuna esclusiva "pura" per PS5, ivi compreso GodFall: l'action sci-fi di Counterplay è infatti destinato ad approdare a fine 2020 anche su PC.