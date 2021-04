PS5 disponibile da GameStopZing, console in vendita ora

PlayStation 5 è disponibile ora sul sito di GameStopZing, nel momento in cui scriviamo la console è ora ancora in vendita online, dopo aver atteso il vostro turno potrete entrare sull'eCommerce di GSZ e procedere con l'acquisto.

Questa settimana c'è una grande novità, sarà infatti possibile comporre il proprio bundle semplicemente aggiungendo nel carrello gli articoli di vostro interesse, quindi non solo la console ma anche giochi e accessori. PS5 costa 499.98 euro (399.98 euro la Digital Edition) mentre il prezzo di altri prodotti è variabile in base alla presenza di promozioni e offerte sui singoli articoli. Ogni cliente potrà acquistare una sola console solo per ogni ordine, gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati dal sistema.

Ricordatevi di iscrivervi al programma fedeltà GSZ e non dimenticate di impostare la ricezione di notifiche e comunicazioni da parte di GameStopZing, solo così potrete scoprire in anteprima quando le console torneranno in vendita e avrete tutto il tempo necessario per farvi trovare pronti quando nuove scorte verranno messe in vendita sul sito. Iscrivetevi alla newsletter e ricordatevi di visitare con regolarità anche i profili social di GameStop Italia su Facebook, Instagram e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle nuove disponibilità di PlayStation 5.