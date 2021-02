PS5 torna disponibile su PlayStation Direct: attese di oltre un'ora, console terminate

A latere dell'annuncio del nuovo PlayStation VR 2 e del rinvio di Gran Turismo 7 per PlayStation 5, i vertici di Sony hanno promesso nel corso degli ultimi giorni forniture più rapide di PS5 nel corso del 2021.

A breve distanza da questa promessa, unità aggiuntive dell'hardware hanno raggiunto gli scaffali virtuali di PlayStation Direct, insieme a giochi e accessori. Il negozio digitale di proprietà di Sony - al momento disponibile esclusivamente in territorio statunitense - sta attualmente consentendo un ingresso a scaglioni all'utenza. Quest'ultima, come facilmente prevedibile, ha infatti preso d'assalto il portale, intasando rapidamente il portale.



Nel momento in cui scriviamo, per accedere a PlayStation Direct è stato predisposto un sistema di coda, con un tempo di attesa che si attesta su oltre un'ora, ma le unità disponibili di PlayStation 5 sono già terminate. Restano invece disponibili giochi e accessori per PlayStation 5. Per realizzare i propri acquisti, gli utenti hanno a disposizione solamente 10 minuti, durante i quali è necessario effettuare login tramite i dati del proprio account PlayStation Network.

In attesa di eventuali aggiornamenti in merito all'arrivo di nuove scorte della console anche sul mercato italiano, vi ricordiamo che nel corso della serata di giovedì 25 febbraio sarà trasmesso un nuovo appuntamento Sony. A partire dalle ore 22:00 la Redazione di attende dunque per seguire in compagnia il nuovo State of Play sul Canale Twitch di Everyeye.