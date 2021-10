PS5 torna disponibile nel Regno Unito, GAME mette in atto misure per fermare gli scalper

PlayStation 5 sta tornando disponibile in queste ore presso vari rivenditori britannici, tra questi anche la catena GAME che ha annunciato sui social un nuovo stock di PS5 Standard e al tempo stesso ha confermato alcune misure adottate per mettere i bastoni tra le ruote ai bagarini, un fenomeno particolarmente diffuso nel Regno Unito.

Ogni persona potrà acquistare una sola console da GAME e tutti gli ordini multipli verranno cancellati, ci saranno controlli sugli indirizzi email e sui dati personali per assicurarsi che nessuno faccia il furbo, la catena fa sapere che i tempi di spedizione potrebbero essere più lunghi del previsto, proprio perchè le console non verranno inviate fino a quando i controlli non daranno esito positivo.

Il pagamento andrà in porto solo quando la catena avrà dato l'ok per l'invio del prodotto al cliente, in questo modo non si correrà il rischio di addebiti anticipati da dover poi rimborsare i caso di esiti negativi in fase di controllo. Basterà per garantire che le console non finiscano in mano ai bagarini? In Giappone un rivenditore ha iniziato a scrivere i nomi dei clienti sulle scatole di PS5 e in alcuni casi anche sulla scocca e sul DualSense come misura preventiva per scoraggiare gli scalper.