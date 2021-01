PS5 torna disponibile a Tokyo: negozio preso d'assalto da una folla inviperita

Nella giornata di ieri il negozio Yodobashi Camera di Akihabara - un'area di Tokyo celebre per i numerosi punti vendita specializzati in videogiochi, elettronica ed anime - ha ricevuto un cospicuo quantitativo di scorte di PlayStation 5: al momento dell'apertura mattutina, tuttavia, la situazione è letteralmente degenerata.

La scarsa organizzazione unitamente alla grande fame di next-gen condivisa dai videogiocatori giapponesi, che per l'occasione hanno abbandonato la loro tradizionale compostezza, hanno generato il caos più totale, con una folla disordinata di persone che ha invaso il negozio senza rispettare la benché minima norma di distanziamento sociale e ignorando il sistema di ticket messo a disposizione da Yodobashi per evitare l'affollamento. L'avvenimento è stato documentato con un cellulare da uno dei presenti alla ressa, come potete vedere voi stessi nel video allegato in calce a questa notizia. La situazione è tornata alla normalità solo dopo il coinvolgimento della polizia, che si è recata sul posto per evitare il ripresentarsi dei disordini. Secondo uno dei presenti, nella folla figuravano anche diversi reseller e scalper, il cui obiettivo era quello di acquistare delle PS5 da rivendere a prezzo maggiorato.

Al momento, PlayStation 5 è molto difficile da trovare in tutto il mondo, e molto probabilmente lo sarà per molto altro tempo. Secondo Lisa Wu, CEO di AMD - la compagnia che produce la componentistica interna della console - la carenza perdurerà fino alla seconda metà del 2021. Ciò significa che, purtroppo, scene del genere potrebbero ripresentarsi in futuro.