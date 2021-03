PS5 torna disponibile, in vendita ora sul sito di GameStopZing

Come promesso, GameStopZing sta mettendo in vendita ogni settimana nuove scorte di PlayStation 5, nel momento in cui scriviamo le console sono nuovamente disponibili per l’acquisto esclusivamente online, affrettatevi prima che sia troppo tardi.

Oltre a PS5 Standard a 499.98 euro sono disponibili anche due bundle con giochi e accessori inclusi, per un totale di tre diverse opzioni di acquisto:

PS5 Standard 499.98 euro - Include la console e un controller DualSense

PS5 Bundle - 719.98 euro - Include PlayStation 5 Standard Edition, tre giochi (Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Sackboy Una Grande Avventura) e un Funko Pop Giddy Up Fortnite

PS5 Bundle 2 - 729.98 euro - Include una console PlayStation 5 Standard Edition, un secondo DualSense, due giochi (Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls) e gli accessori Play & Charge e Dual Charge Station di Revent

Ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo per ogni ordine, gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati dal sistema. Anche in questo caso rinnoviamo l'invito ad iscrivervi al programma fedeltà GSZ e impostate la ricezione di notifiche e comunicazioni da parte di GameStopZing (nel video qui sotto una guida passo passo per attivare i consensi legati alla ricezione di email), solo così potrete scoprire in anteprima quando le console torneranno in vendita e avrete tutto il tempo necessario per farvi trovare pronti quando nuove scorte verranno messe in vendita sul sito.

GameStopZing ha in programma drop settimanali ma non è escluso che nuovi stock possano apparire con maggior frequenza, iscrivetevi alla newsletter e ricordatevi di visitare con regolarità anche i profili social di GameStop Italia su Facebook, Instagram e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle nuove disponibilità di PlayStation 5.