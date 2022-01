PS5 torna da Euronics ma è subito sold-out, nuovo stock da GameStop il 19 gennaio

Questa settimana di metà gennaio si è aperta con un restock di PlayStation 5: la console è tornata in vendita da Euronics in un bundle con il telecomando Media Remote, il pacchetto però è rimasto in vendita pochi minuti prima del sold-out e attualmente la console non è più disponibile.

Nel momento in cui scriviamo la pagina del bundle PS5 + Telecomando Media Remote è stata rimossa dal sito di Euronics, tuttavia non disperate perché questa settimana è previsto un nuovo restock di PlayStation 5 da GameStop.

GameStop venderà la PS5 il 19 gennaio, l'azienda invita a seguire la nuova puntata di GameStopTV su Twitch alle 16:00 per scoprire tutti i dettagli sul nuovo drop, al momento non ci sono dettagli di alcun tipo e non sappiamo se la catena venderà la Digital Edition o l'edizione standard con lettore, singolarmente o in bundle con giochi e/o accessori.

La speranza è quella di assistere a restock più frequenti nel corso del 2022 e lo stesso ovviamente ce lo auguriamo anche per quanto riguarda Xbox Series X, altra piattaforma next-gen piuttosto difficile da reperire, con nuovi stock resi disponibili con il contagocce. Ovviamente vi aggiorneremo tempestivamente in caso di ulteriori drop da parte dei rivenditori italiani.