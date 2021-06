PS5 torna da Mediaworld col bundle di Ratchet & Clank Rift Apart, ma è già sold out

Nel corso del pomeriggio sono tornate disponibili le PlayStation 5 sul portale ufficiale di Mediaworld, il quale è stato però preso d'assalto da parte dei videogiocatori ancora in cerca della console next-gen Sony.

Sono infatti bastati pochi minuti perché tutte le scorte disponibili sul sito (parliamo del bundle PS5 + Ratchet & Clank Rift Apart) venissero acquistate dai fortunati giocatori che hanno effettuato l'accesso senza incontrare lunghe code. Nel caso in cui vogliate fare ugualmente un tentativo e magari approfittare dell'eventuale annullamento dell'ordine da parte di altri utenti, potete come sempre accedere al sito Games.Mediaworld.it e iniziare a fare una coda, la quale è al momento particolarmente lunga e richiede un'attesa di più di un'ora. Una volta effettuato l'accesso al portale, avrete pochi minuti per poter aggiungere i prodotti che vi interessano al carrello e terminare la transazione.

Vi ricordiamo che questo è solo uno dei tre appuntamenti della settimana che Mediaworld ha dedicato a PlayStation 5 e infatti domani, giovedì 24 giugno 2021 alle ore 15:00, sarà possibile provare ad acquistare PlayStation 5 Standard Edition. Ovviamente anche in questo caso saranno disponibili solo pochi pezzi e se siete interessati all'acquisto fareste bene a prepararvi.