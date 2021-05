PS5 torna su MediaWorld.it nei prossimi giorni: ecco il nuovo portale da monitorare

Se siete ancora alla disperata ricerca di una PlayStation 5, che continua ad essere disponibile a livello globale in quantità limitate, allora vi consigliamo di monitorare MediaWorld nei prossimi giorni.

MediaWorld ha appena annunciato che PlayStation 5 tornerà disponibile nei prossimi giorni in quantità limitate sul nuovo portale games.mediaworld.it. "Le console saranno disponibili in numero limitato e stiamo facendo tutto il possibile per dare ad ognuno la possibilità di acquistare, grazie al nuovo portale dedicato e con comunicazioni sempre aggiornate sui nostri canali social", hanno dichiarato i responsabili della catena di elettronica.

Per accedere al portale bisogna essere registrati sul sito ufficiale di MediaWorld. Se lo siete già, mentre attendete il ritorno di PlayStation 5 vi consigliamo di controllare i vostri dati di spedizione e fatturazione, per assicurarvi che siano corretti. In questo modo, quando arriverà il momento, effettuerete la procedura di checkout più rapidamente. MediaWorld non ha fornito una data precisa per il ritorno in vendita di PS5, ma ha promesso che ci terrà aggiornati attraverso i suoi canali social.