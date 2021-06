PS5 torna da Mediaworld questa settimana: ecco date e orari del restock

Con un post pubblicato sui propri canali social, Mediaworld ha confermato l'apertura delle vendite di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital questa settimana, con tre appuntamenti da segnare sul calendario.

Nello specifico il 22 giugno sarà possibile acquistare PlayStation 5 Digital Edition, il 23 giugno la catena metterà in vendita il bundle PS5 + Ratchet & Clank Rift Apart mentre il 24 giugno sarà disponibile la PlayStation 5 Standard Edition. In tutti i casi le vendite online partiranno alle 15:00 sul sito Games.Mediaworld.it, ricordatevi di registrarvi al portale con tutti i vostri dati corretti e aggiornati e di tenere sotto mano una carta di credito o il proprio account PayPal per poter procedere con il pagamento.

Ben tre diverse occasioni dunque per provare ad acquistare PlayStation 5, con tre appuntamenti separati per cercare di accontentare il maggior numero di clienti. Sicuramente si tratta di una bella notizia per chi è in cerca di una PS5, in particolare il nuovo bundle console con Ratchet & Clank Rift Apart sembra destinato ad andare a ruba, come già accaduto presso altri rivenditori che hanno messo in catalogo il bundle, completamente sold-out dopo una manciata di minuti. Martedì, mercoledì e giovedì avrete dunque la possibilità di acquistare la vostra PlayStation 5 sul sito di Mediaworld.