PS5 torna in vendita da GameStop il 10 agosto: come e dove acquistarla

Ancora non siete riusciti a trovare una PlayStation 5? Allora non prendete appuntamenti mercoledì 10 agosto, poiché GameStop metterà in vendita nuove scorte della console di nuova generazione di casa Sony.

Visto il numero limitato di unità a disposizione, anche stavolta la vendita non sarà accessibile liberamente. Esattamente come già fatto in questi mesi, GameStop invita tutti gli interessati a sintonizzarsi sul canale Twitch di GS TV a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 10 agosto 2022. Durante la diretta, i conduttori spiegheranno come acquistare PlayStation 5 in versione bundle, dunque vi consigliamo di seguire la trasmissione fin dall'inizio per farvi trovare pronti al momento dell'apertura delle vendite.

Da un po' di tempo a questa parte GameStop è uno dei pochi rivenditori che continua a mettere a disposizione nuovi drop di PlayStation 5 a cadenza più o meno regolare, anche se l'accesso alle scorte non può ancora definirsi del tutto libero. GameStop non ha specificato cosa comprenderà il bundle in vendita il 10 agosto, l'unica certezza è che la console verrà proposta nel suo modello regolare munito di lettore blu-ray, il cui prezzo di listino è 499,99 euro. Dal momento che sarà accompagnata da altri articoli come accessori e/o giochi, il prezzo di vendita finale del bundle sarà sicuramente più alto.