PS5 torna in vendita da GameStop il 4 maggio, ecco come acquistarla

Come ogni settimana, GameStop annuncia la disponibilità di un nuovo stock di PlayStation 5, in questo caso il rivenditore metterà in commercio PlayStation 5 Digital Edition (versione senza lettore ottico) nella giornata di mercoledì 4 maggio.

Segui la diretta e afferra PS5 Digital (Versione Bundle). Cucina e videogiochi, possono coesistere? Sintonizzati in live su GS TV questo MERCOLEDì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Digital Edition) in versione Bundle.

Come di consueto, vi basterà seguire l'appuntamento settimanale di GameStop TV in onda il mercoledì pomeriggio dalle 16:00, nel corso della trasmissione i conduttori diffonderanno tutti i dettagli e le informazioni per poter procedere con l'acquisto di PlayStation 5.

GameStop sottolinea come il modello in vendita sia la Digital Edition in versione Bundle, dunque con giochi e accessori in abbinata. Al momento non sappiamo quali siano i prodotti inclusi nel pacchetto, solitamente questo genere di Bundle include accessori come DualSense e Telecomando Media Remote, film in Blu-Ray, giochi e Funko Pop! ma i contenuti possono variare a seconda delle disponibilità.

Questa è una delle rare occasioni per provare ad acquistare PlayStation 5, la console Sony è ancora difficile da reperire e nelle ultime settimane solamente GameStop ha garantito restock regolari nel nostro paese.