PS5 torna in vendita da GameStop oggi pomeriggio, ecco l'orario

Come ogni mercoledì, GameStop Italia anticipa un nuovo drop di PlayStation 5 previsto per oggi pomeriggio, durante l'appuntamento settimanale con lo show GameStop TV verranno rivelati tutti i dettagli e le opzioni di acquisto per la console Sony.

Segui la diretta e afferra PS5 Standard (Versione Bundle). Il futuro della realtà virtuale! Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle.

Non abbiamo purtroppo informazioni riguardo i contenuti del bundle, come avvenuto anche nelle scorse settimane il pacchetto proposto da GameStop potrebbe includere giochi, accessori, film in Blu-Ray e merchdising come Funko Pop! o altri gadget, lo scopriremo però solamente durante la nuova puntata di GameStop TV.

Se siete interessati vi consigliamo di sintonizzarvi, ad oggi GameStop è l'unica azienda in Italia a garantire restock frequenti di PlayStation 5 ma le console vanno sold-out molto rapidamente, nel giro di qualche minuto dalla messa online. Reperire una PS5 è ancora difficile ma secondo le previsioni interne, Sony distribuirà il 50% di PlayStation 5 in più quest'anno con l'obiettivo di rifornire i negozi con maggior costanza e sopratutto arrivare alla stagione natalizia con le console effettivamente disponibili, a differenza di quanto accaduto a Natale 2020 e 2021.