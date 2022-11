PS5 torna in vendita da GameStop: quando? Oggi pomeriggio

GameStop continua con la strategia dei drop settimanali di PlayStation 5, la catena ha annunciato nuove disponibilità per la giornata di oggi, mercoledì 2 novembre. Nel pomeriggio le console saranno disponibili per l'acquisto online in quantità limitate.

Segui la GSTV e non perderti PS5 (Standard Edition). Sintonizzati in live su GS TV mercoledì 2 novembre dalle ore 15:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 in bundle ed altri prodotti da non perdere!

Come di consueto dunque, GameStop invita a seguire la nuova puntata settimanale di GS TV per avere accesso alle istruzioni ed al link per acquistare PlayStation 5 Standard Edition (dunque con lettore ottico) in bundle. I prodotti contenuti nel pacchetto non sono noti ma GameStop ci ha abituato nel corso dei mesi a bundle con giochi, accessori come controller e cuffie, film in Blu-Ray, Funko Pop! e altri prodotti, dunque possiamo aspettarci un pacchetto similare anche in questo caso.

Appuntamento dunque alle 15:00 di oggi pomeriggio per il nuovo drop di PlayStation 5 Standard Edition da GameStop, ricordiamo che la disponibilità di PS5 dovrebbe aumentare in vista delle festività natalizie, trovare una console dovrebbe quindi essere più semplice nelle prossime settimane, giusto in tempo per godersi un titolo molto atteso come God of War Ragnarok.