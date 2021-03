PlayStation 5 sold-out da GameStopZing giovedì 11 marzo - Aggiornata

A sorpresa sul sito di GameStopZing hanno fatto la loro comparsa altre console PS5 ora in vendita solo ed esclusivamente online fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Affrettatevi perchè il sold-out potrebbe essere velocissimo.

Aggiornamento - I tre bundle sono ora sold-out e non più disponibili per l'acquisto sul sito di GameStopZing. Segue notizia originale.



Tre le opzioni di acquisto con PS5 Standard a 499.98 euro e due bundle, nel momento in cui scriviamo tutti i prodotti sono disponibili per l'acquisto:

PS5 Web Bundle: include PlayStation 5 Standard Edition, un secondo controller DualSense, due giochi (Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls) e un Funko Pop.

PS5 Web Bundle 2: questo secondo bundle include PS5 Standard Edition, due giochi (Demon's Soul's e Marvel's Spider-Man Miles Morales), la Telecamera HD e due accessori extra (stazione di ricarica e cavo).

GameStopZing aveva annunciato l'arrivo di nuove scorte di PS5 su base settimanale ma in questo caso si tratta del secondo restock a distanza di 48 ore dal precedente, un bel segnale da parte della catena, che sta cercando di accontentare il maggior numero di clienti nel minor tempo possibile.



Ricordatevi di iscrivervi al programma fedeltà GSZ e attivare la ricezione di notifiche e comunicazioni da parte di GameStopZing, solo così saprete in anteprima quando le console torneranno in vendita e avrete tutto il tempo necessario per attrezzarvi per il vostro ordine. Ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo, gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati dal sistema.