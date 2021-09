PS5 presto in vendita da MediaWorld: date e orari delle disponibilità

Se state ancora cercando di accaparrarvi una PlayStation 5, allora tirate furi l'agenda e segnatevi le seguenti date: lunedì 20 settembre e martedì 21 settembre, MediaWorld metterà dei nuovi stock di console secondo un programma ben preciso.

Il primo stock, composta esclusivamente da PlayStation 5 standard (con lettore di dischi), sarà in vendita a partire dalle ore 15:00 di lunedì 20 settembre. Intorno allo stesso orario di martedì 21 settembre verranno invece messe in vendita le PlayStation 5 Digital Edition. Ricapitolando:

PS5 | Calendario delle disponibilità di MediaWorld

20 settembre ore 15:00 circa - PlayStation 5

21 settembre ore 15:00 circa - PlayStation 5 Digital Edition

Vi ricordiamo che le vendite verranno effettuate sul sito games.mediaworld.it, sul quale è richiesta la registrazione. Potete già effettuarla adesso, in modo da arrivare preparati il giorno in cui metteranno in vendita il modello che desiderate. Tenete inoltre presente che è necessario avere un carta di credito oppure un account PayPal attivi e aver inserito tutti i dati correttamente. Verificate fin da subito le impostazioni, le console potrebbero andare a ruba rapidamente e di conseguenza potreste avere poco tempo a disposizione per operazioni di questo tipo quando verrà il momento.