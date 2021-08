PS5: tornano Sly Cooper e PlayStation Home? Circolano due rumor molto dubbi

Quando si parla di rumor è bene cercare di fare chiarezza: nel weekend sono circolate alcune voci che parlavano di un ritorno di PlayStation Home e di Sly Cooper 5 in sviluppo negli studi di Sucker Punch Productions. Ma cosa c'è di vero? Probabilmente nulla.

Nel caso di PlayStation Home è stato diffuso un video che mostra come sia possibile scaricare alcuni oggetti di Home per PlayStation 3 su PlayStation 5 e secondo molti questo costituirebbe effettivamente una valida prova riguardo l'arrivo della piattaforma sulla console next-gen. In realtà ci sono parecchi dubbi sull'autenticità del video in questione, l'unica certezza è che Sony ha rinnovato il marchio PlayStation Home di recente, ma non è detto che sia intenzionata ad usarlo nuovamente.

Riguardo Sly Cooper 5, la fonte è un post di 4Chan addirittura cancellato (situazione che si verifica molto raramente sulla piattaforma), nel quale si parlava di un gioco in sviluppo negli studi di Sucker Punch Productions, con l'azienda che starebbe cercando un'esperto di storia giapponese, figura probabilmente richiesta per il sequel di Ghost of Tsushima e non per il quinto gioco di Sly Cooper. In ogni caso il post è stato rimosso e dunque tutto si perde in una bolla di sapone. Da tempo si parla del ritorno di Sly su PlayStation 5 ma ad oggi nessun annuncio è giunto a riguardo.