PS5 è tornata su Amazon.it il 12 maggio, sold-out immediato e problemi con il pagamento

Ormai lo sapete: la maggior parte dei drop di PS5 sono a sorpresa e di rado si riesce a sapere in anticipo quando la console tornerà disponibile presso un determinato rivenditore. Questa mattina Amazon ha messo a disposizione nuove scorte, subito esaurite.

Verso le 09:30 la console ha effettivamente fatto la sua comparsa su Amazon Italia ma il sold-out è stato immediato, inoltre vengono riportati anche alcuni disservizi come sito estremamente lento nel processare l'ordine e in alcuni casi un messaggio di errore non permetteva di completare il pagamento annullando l'ordinazione in automatico.

Probabilmente il sito di eCommerce è stato preso d'assalto e l'alto volume di richieste ha portato i database di Amazon a non notificare in tempo la reale disponibilità, da qui le difficoltà in fase di acquisto per console magari già andare esaurite da qualche minuto.

Quando tornerà disponibile la PlayStation 5? Come dicevamo, al momento non ci sono date esatte da comunicare e quasi tutti i lanci avvengono casualmente, sopratutto su Amazon. GameStopZing invece avverte in anticipo i clienti GSZ Level 3 in caso di nuovi drop, così da potersi preparare in tempo e tenere la carta di credito a portata di mano.

Siete riusciti a comprare PS5 su Amazon questa mattina? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.