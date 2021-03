PS5 è tornata su Amazon.it il 9 marzo ma è subito sold-out

Questa mattina a sorpresa Amazon.it ha messo in stock nuove scorte di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition, come prevedibile però entrambe le console sono andate rapidamente sold-out e nel momento in cui scriviamo non sono più disponibili.

Purtroppo l'alert di Amazon non sembra funzionare sempre nel migliore dei modi (probabilmente a causa dell'altissimo numero di richieste) o almeno non con tempestività, e dunque non è semplice capire quando le console siano effettivamente disponibili sul noto sito di eCommerce e capita spesso che al momento della ricezione della notifica gli stock siano esauriti.

Chi non è riuscito ad acquistare stamani la PS5 o PS5 Digital Edition su Amazon.it dovrà quindi attendere nuove scorte, non sappiamo però quando queste saranno effettivamente disponibili. Nel corso della primavera i rifornimenti di PlayStation 5 dovrebbero essere più costanti per poi normalizzarsi in estate e durante l'autunno, almeno stando al parere di diversi analisti ed esperti finanziari, con l'obiettivo di arrivare preparati alla stagione natalizia, quando le vendite di PS5 dovrebbero ingranare definitivamente anche presso il grande pubblico.

Nel momento in cui scriviamo nessun rivenditore italiano ha nuove PS5 o PS5 Digital disponibili per l'acquisto, non resta dunque che aspettare l'arrivo di ulteriori rifornimenti che speriamo possano avvenire in breve tempo.