PS5 è tornata disponibile su Amazon.it il 9 febbraio, sold-out immediato

Martedì 9 febbraio un nuovo stock di PlayStation 5 e PS5 Digital ha fatto a sorpresa la sua comparsa sulle pagine di Amazon Italia, tuttavia le console sono rimaste online solamente una manciata di minuti, come capitato anche in occasione di altri restock nei mesi scorsi.

Non abbiamo testimonianze dirette da parte dei nostri lettori, tuttavia alcuni profili Twitter spagnoli dedicati al monitoraggio dei nuovi stock di PS5 hanno segnalato la disponibilità di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition su Amazon.it nella mattinata di oggi.

Nel momento in cui scriviamo le console next-gen di Sony non sono più acquistabili e stando ai commenti sotto i Tweet in questione il nuovo restock non è rimasto online più di cinque minuti, registrando rapidamente il tutto esaurito. Chi scrive ha attivato ormai da tempo la notifica disponibilità su Amazon per PS5 e PlayStation 5 Digital tuttavia nessun messaggio è arrivato nel corso della mattina.

Fateci sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti se avete avvistato PlayStation 5 su Amazon il 9 febbraio e se magari siete riusciti ad acquistarla prima del sold-out. Stando ad un recente report di Bloomberg la disponibilità di PS5 e Xbox Series X/S sarà limitata per buona parte del 2021.