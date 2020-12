PS5 è tornata disponibile per pochi secondi anche su Amazon Italia?

Mentre decine di migliaia di persone sono in coda sul sito di Euronics per la PS5, sembra che Amazon abbia rimesso in vendita la console Sony per pochissimi istanti.

Secondo alcune segnalazioni che ci sono arrivate, PS5 era nuovamente disponibile per l'acquisto questa mattina (giovedì 3 dicembre), c'è chi afferma di aver ricevuto l'alert di Amazon e chi di aver trovate la console per puro caso in vendita, nel momento in cui scriviamo in ogni caso PS5 e PS5 Digital sono state completamente rimosso dal database di Amazon Italia.

Provando a digitare PS5 o PlayStation 5 troviamo giochi e accessori ma della console non c'è traccia. Chi scrive non è riuscito effettivamente a vedere la PS5 in vendita, per questo ci siamo basati su alcuni commenti e testimonianze che abbiamo ricevuti in questi ultimi minuti.

Fateci sapere nello spazio commenti qui sotto se siete riusciti a prendere la PlayStation 5 su Amazon questa mattina o se avete visto la console disponibile ma non siete riusciti a completare l'ordine. Nel frattempo PS5 è disponibile sul sito di Euronics, anche se come detto ci sono decine di migliaia di persone in coda e riuscire a ordinarla non è semplice. Nuove scorte di PS5 sono in arrivo da Unieuro nella mattinata di venerdì 4 dicembre.