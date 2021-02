PS5 è tornata in vendita su MediaWorld? La console sembra essere già sold-out

PlayStation 5 continua ad essere irreperibile attraverso i canali ufficiali, ma sembra che nelle scorse ore si sia mosso qualcosa sul sito ufficiale di MediaWorld.

Da diverso tempo la scheda del prodotto di PS5 non risulta più essere raggiungibile in maniera diretta: se avete salvato il link quando era ancora disponibile, noterete che cliccandoci sopra viene effettuato un redirect automatico. Nonostante ciò, PlayStation 5 può essere trovata tramite una semplice ricerca, come potete vedere dirigendovi a questo indirizzo. Nel momento in cui vi scriviamo, da questa pagina è persino possibile aggiungerla al carrello, anche se la procedura di acquisto non può essere in alcun modo completata. Al tentativo di acquisto della console viene restituito il messaggio di errore: "Per proseguire nell'acquisto si prega di eliminare i prodotti non più presenti nel catalogo".

Cosa sta succedendo? È come se la console fosse tornata disponibile per un breve preiodo, prima di andare di nuovo sold-out. A supporto di questa ipotesi c'è un messaggio che abbiamo reperito su Twitter e che potete consultare anche voi in calce a questa notizia: l'utente in questione afferma di essere riuscito ad acquistare una PS5 e una Xbox Series X su MediaWorld prima che andassero nuovamente esaurite.

Al momento non siamo in grado di confermare le sue parole. Fatto sta, che nei giorni scorsi PS5 è tornata in vendita anche su Unieuro e Amazon, per poi polverizzarsi nel giro di pochissimo tempo.