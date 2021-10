PS5: è tornato il bug dell'installazione dei giochi PlayStation 4?

Ricordate il il bug dell'installazione dei giochi PS4 su PlayStation 5? Sembrerebbe essere tornato, stando alle molteplici segnalazioni dei giocatori reperibili in rete.

Durante i suoi primi mesi di vita, il software di sistema di PlayStation 5 presentava un raro bug che si verificava in una circostanza ben precisa: effettuando l'upgrade di alcuni giochi PS4 in formato disco alla versione PS5, il sistema installava sull'SSD entrambe le versioni, occupando inutilmente dello spazio prezioso e costringendo i giocatori alla cancellazione manuale dell'edizione PlayStation 4 indesiderata. Il bug, che ha contribuito ad inasprire le critiche nei confronti della gestione dei giochi cross-gen di PS5, era stato fortunatamente risolto con l'aggiornamento di sistema 20.02-02.50.00 pubblicato all'inizio di febbraio 2021.

Purtroppo, a giudicare dalle testimonianze reperibili in molteplici subreddit, il bug sembrerebbe essere ritornato, probabilmente con l'aggiornamento de firmware di PS5 di ottobre. Le segnalazioni riguardano in particolar modo giochi come No Man’s Sky, Nioh e il recente Death Stranding Director’s Cut. Qualcuno di voi l'ha riscontrato?

Già che ci siamo, segnaliamo che nel PlayStation Store su PS5 è ricomparsa la sezione Nuovi Giochi e che Sony ha minacciato di far causa a Dbrand per le cover PS5.