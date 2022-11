PS5: i Tornei PlayStation sono disponibili da oggi in Italia con premi in denaro

A distanza di due mesi dal debutto in versione Beta, avvenuto negli Stati Uniti d'America lo scorso mese di settembre, la funzionalità Tornei PlayStation arriva quest'oggi anche sulle PlayStation 5 dei giocatori italiani.

Nata sull'onda del successo del segmento eSport, la funzione Tornei PlayStation per PS5 semplifica il gioco competitivo offrendo tempi di organizzazione e attesa più brevi, una registrazione su console fluida, la possibilità di individuare facilmente nuovi tornei, un'interfaccia utente progettata su misura e gli aggiornamenti delle partite in tempo reale..

I primi Tornei PlayStation ufficiali per PS5 sono dedicati a Guilty Gear Strive, NBA 2K23 e FIFA 23. Come forma di celebrazione per il debutto su PlayStation 5, dal 1° al 31 gennaio avrà luogo l'evento Tornei PlayStation: Win-A-Thon su PS4 e PS5, che mette in palio tante ricompense come denaro, console PS5 e i nuovi controller wireless DualSense Edge.

Win-a-Thon è una competizione con classifica che permette di accumulare vittorie e migliorare il punteggio complessivo attraverso la partecipazione ai Tornei PlayStation. I giocatori che avranno accumulato più punteggio alla fine di gennaio otterranno ricompense di vario genere. Oltre al denaro, i migliori giocatori su PS5 potranno portarsi a casa accessori come il nuovo controller wireless DualSense Edge o la cuffia wireless con microfono Pulse 3D, mentre i giocatori su PS4 potranno mettere le mani su una console PS5. Per partecipare a Win-A-Thon non bisogna far altro che cercare il badge dedicato sulla scheda di un torneo, effettuare l'iscrizione e iniziare la scalata della classifica. Maggiori informazioni sulle ricompense e sull'idoneità possono essere trovati qui, mentre i regolamenti completi sono ai seguenti link: PS4 - PS5.

Il debutto dei Tornei PlayStation coincide inoltre con il lancio di un canale Discord dedicato, dove è possibile interagire con il resto della community, leggere news e articoli di approfondimento, e trovare interviste e sessioni di gioco con i personaggi più noti del mondo eSport.