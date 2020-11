PS5 tornerà presto disponibile su Amazon, ecco quando riapriranno i preorder

Non avete ancora avuto l'opportunità di prenotare una PlayStation 5 e volete averne una il prima possibile? Sappiate allora che su Amazon la console di nuova generazione targata Sony tornerà presto disponibile, ma le nuove scorse potrebbero terminare molto in fretta.

Alcuni utenti che avevano richiesto al celebre negozio online di ricevere aggiornamenti via mail riguardo il possibile ritorno della console in prenotazione hanno ricevuto nelle ultime ore un interessante messaggio. Stando al contenuto dell'e-mail, il prossimo giovedì 19 novembre 2020, ovvero al day one della console in Italia, a partire dalle ore 13:00 verranno rese disponibili nuove unità e sarà quindi possibile accaparrarsene una. Purtroppo non sono state fornite informazioni dettagliate riguardo la data di consegna di questa seconda ondata di console e non è ben chiaro nemmeno quale sia il quantitativo di scorte, che presumiamo termineranno nel giro di pochi minuti come già avvenuto lo scorso settembre. In ogni caso vi consigliamo di tenere d'occhi alla stessa ora anche altri store europei dell'azienda, dal momento che il restock non riguarderebbe solo Amazon Italia.

In attesa di scoprire quanti riusciranno a prenotare una PS5 il prossimo giovedì, vi ricordiamo che Amazon potrebbe anticipare la consegna di PlayStation 5.