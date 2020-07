PS5 in total black: la creazione dell'italiano Giuseppe 'Snoreyn' Spinelli

Dal reveal del design ufficiale di PlayStation 5 a oggi, i vertici di Sony hanno confermato esclusivamente una versione bianca della console next gen. Tuttavia, sono in molti i videogiocatori che ne richiedono a gran voce una versione nera.

Per cercare di immaginare quale potrebbe essere il miglior design volto a soddisfare questa preferenza del pubblico, il portale olandese Let's Go Digital ha richiesto l'intervento dell'italiano Giuseppe Spinelli. Più noto nel mondo videoludico come "Snoreyn", l'artista ha realizzato un'accattivante versione di PlayStation 5 declinata in un look total black. A mantenere l'alone da design futuristico ci pensano i led della console, che si mantengono su tonalità deep blue. A corredare il tutto, una versione totalmente nera del DualSense, il nuovo controller Sony che andrà a sostituire il DualShock 4.



Per osservare ogni dettaglio del mock up realizzato da Giuseppe Spinelli, potete fare riferimento al trailer di presentazione che trovate in apertura a questa news. In aggiunta, in calce trovate alcune immagini che immortalano diversi dettagli di questa versione di PlayStation 5. Alcune di queste puntano inoltre ad offrire un primo approssimativo confronto tra i design di PS5 e Xbox Series X. Cosa ve ne pare di questa versione della console next gen? La preferireste in nero o vi piace la versione originale bicromatica?