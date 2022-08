PS5: il trailer del DualSense Edge è da record, superate le 700.000 visualizzazioni

Come ormai ben saprete, Sony ha preso parte all'Opening Night Live della Gamescom 2022 con l'annuncio del nuovo DualSense Edge per PlayStation 5. In pochissime ore, il filmato dedicato alla periferica ha già raggiunto un numero ragguardevole di visualizzazioni sui social.

Il canale YouTube ufficiale di PlayStation, il quale ospita la versione originale del trailer d'annuncio del controller pro di casa Sony, ci ha permesso di dare un'occhiata ai dettagli del video. Mentre stiamo scrivendo questa notizia, il trailer del nuovo modello del DualSense ha già raggiunto le 714.169 visualizzazioni e ha raccolto più di 28.000 "mi piace". È chiaro che un risultato simile, raggiunto in circa 20 ore, indichi un certo interesse da parte della community di videogiocatori nei confronti di un dispositivo che in molti desideravano. A differenza di Microsoft, infatti, l'azienda nipponica si è sempre affidata ad aziende esterne per la realizzazione di controller professionali e non sempre i risultati sono stati ineccepibili.

Per chi non lo sapesse, il DualSense Edge godrà di stick intercambiabili, switch per modificare la corsa dei grilletti, tasti aggiuntivi e pieno supporto ai preset. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sulle differenze tra il DualSense Edge e il controller normale di PlayStation 5.