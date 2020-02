PS5: un trailer fan made per il controller DualShock 5

Giuseppe Spinelli ha prodotto un nuovo video per la testata Let's GO Digital, ricreando quello che potrebbe essere l'aspetto finale del DualShock 5 di PlayStation 5. Ovviamente non si tratta di materiale ufficiale ma di render prodotti basandosi sui brevetti depositati da Sony ed emersi recentemente.

Il lavoro svolto è certamente di ottimo livello ma teniamo presente, come detto, che la versione finale controller potrebbe anche essere molto diversa, il quanto il design comparso nei brevetti non è definitivo e rappresenta con molte probabilità solo un placeholder generico per illustrare le funzionalità del DualShock 5.

Ne sapremo certamente di più durante la presentazione di PlayStation 5, anche quest'ultima avvolta nel mistero. Quando si terrà esattamente? Molto probabilmente non a febbraio, come sostenuto anche dal nostro Francesco Fossetti in un video, l'ipotesi più accreditata è quella di un reveal fissato per marzo con conseguente apertura dei preordini di PS5 durante lo stesso mese.

La scorsa settimana Sony ha registrato il marchio PS5 nel Regno Unito ed in altri paesi europei, fattore che però non è strettamente legato ad una presentazione imminente. della prossima console casalinga di Sony. La primavera potrebbe a questo punto essere il periodo giusto per scoprire cosa bolle in pentola per il futuro del gaming secondo PlayStation.