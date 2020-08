PS5, il trailer di presentazione vola alto: superate le 30 milioni di visualizzazioni

Che ci sia un'incredibile curiosità nei confronti delle console di prossima generazione, è un dato di fatto. Specialmente nei confronti di PlayStation 5, almeno stando ad una serie di sondaggi condotti in differenti paesi e al successo riscontrato dal trailer di presentazione della console.

In queste ore, il filmato che ha mostrato per la prima volta al mondo la console next-gen di Sony ha superato quota 30 milioni di visualizzazioni (30.166.941 per l'esattezza, mentre vi scriviamo). Un risultato strabiliante raggiunto in poco più di due mesi, visto che il trailer è stato caricato lo scorso 11 giugno. Ad impressionare ulteriormente è il divario nei confronti dell'analogo filmato di presentazione di Xbox Series X, sua diretta concorrente, che dallo scorso dicembre (quindi con sei mesi di vantaggio) ha racimolato meno della metà delle visualizzazioni, ovvero 13,8 milioni.

Una differenza considerevole, ma anche preventivabile, essendo figlia degli equilibri che sono venuti ad instaurarsi durante questa generazione di console, che ha visto PlayStation 4 prevalere in maniera netta su Xbox One per quanto concerne le vendite. Cosa succederà a fine anno, quando PlayStation 5 e Xbox Series X verranno lanciate sul mercato? Non vediamo l'ora di scoprirlo, ma a quanto pare a Phil Spencer non interessano molto le vendite di Xbox Series X: l'esecutivo punta ad un concetto di membership non legato al singolo dispositivo.