PS5: la transizione da PS4 potrebbe durare anche tre anni

In una recente intervista ai microfoni di AV Watch il vice presidente di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha parlato della transizione da PlayStation 4 a PlayStation 5 e della sua possibile durata.

Stando alle parole di Nishino, il supporto a quella che ancora per pochi giorni potremo definire la console dell'attuale generazione durerà per circa tre anni. Ciò significa che ci vorrà ancora un po' prima che le esclusive vengano sviluppate esclusivamente per la nuova console Sony e che saranno diversi i titoli cross-gen, ovvero quelli pubblicati sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.

Ecco di seguito le parole di Nishino:

"In termini di compatibilità, è importante fare in modo che i giochi PS4 funzionino su PS5 ma ho insistito personalmente perché avvenisse anche il contrario."

"Ad un certo punto abbiamo chiesto agli sviluppatori di lavorare a prodotti cross-gen e compatibili quindi sia su PS4 che su PS5. Ovviamente dobbiamo migliorare anche la libreria per fare in modo che tutto sia più semplice".

Ovviamente ciò non significa che tutte le prossime esclusive Sony saranno cross-gen e titoli come Ratchet & Clank Rift Apart e Demon's Souls Remake saranno compatibili solo con PlayStation 5.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi che arriveranno anche su PS4 oltre a Miles Morales e Horizon Forbidden West, vi ricordiamo che nelle ultime ore sono state pubblicate le prime informazioni sull'aggiornamento firmware del day one di PS5.