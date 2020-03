PS5: trapela una foto del controller DualShock 5 prima della presentazione dell'hardware

La macchina promozionale di Sony comincia a mettersi in moto nell'attesa dell'evento di presentazione dell'hardware di PS5, come testimonia una locandina di PlayStation 5 con tanto di immagine del controller DualShock 5 fotografata dall'utente conosciuto su Twitter come The Drunk Cat.

L'immagine pubblicata sui social ritrae due uomini intenti a preparare l'allestimento della Experience Zone di PlayStation 5, collocando su di una parete la gigantografia del controller nextgen che troveremo all'interno di ogni bundle di PS5 per Natale 2020.

L'immagine non mostra per intero la scocca del controller ma ci permette comunque di scoprirne degli interessanti dettagli riguardanti, ad esempio, la configurazione "tradizionalista" dei quattro pulsanti principali (che sarà appunto identica rispetto a quella dei joypad delle precedenti console PlayStation).

Sempre in questo scatto si riescono a intravedere una porzione del touchpad centrale, il tasto Start/Options e l'analogico destro, con linee più morbide e di diverse dimensioni rispetto a quelli del DualShock 4 di PS4. Per avere un quadro più chiaro della situazione, quindi, non ci resta che attendere fino alle ore 17:00 italiane di oggi, mercoledì 18 marzo, per assistere alla presentazione dell'hardware di PS5 nel corso di un evento che, stando agli ultimi rumor circolati in rete, dovrebbe durare poco meno di un'ora e fornire tante informazioni circostanziate sulle specifiche e le funzionalità del sistema nextgen di casa Sony.