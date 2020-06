PS5 si trasforma in Pikachu nella creazione di BossLogic!

Il reveal del design ufficiale di PlayStation 5 ha scatenato la fantasia di molti creativi: tra questi troviamo anche BossLogic, artista coinvolto da Ubisoft nell'apprezzata live organizzata per il reveal di Assassin's Creed Valhalla.

In questo caso però niente vichinghi o mitologia norrena: BossLogic ha infatti scelto di trasformare PlayStation 5 in uno dei Pokémon più celebri di casa Game Freak. Come potete verificare in calce a questa news, l'artista ha ricreato la console di prossima generazione di casa Sony, adattandola al giallo brillante di Pikachu! L'iconica creatura assume così le sembianze di PlayStation 5, in un simpatico adattamento. L'opera di trasformazione ha ovviamente coinvolto anche il controller DualSense, anch'esso tinto di giallo: da notare inoltre la trasformazione degli stick analogici in due piccole Poké Ball. Cosa ve ne pare, vi piace?



La creazione di BossLogic ha coinvolto la versione con lettore Blu-Ray della console, ma, come ormai noto, la console sarà disponibile anche in declinazione digital only: di recente sono state presentate le differenze e caratteristiche delle due versioni di PS5. Durante lo show di giovedì 11 giugno, Sony ha inoltre presentato interessanti informazioni su quella che sarà la line-up della console, con la presentazione di un ampio numero di giochi esclusivi per PS5.