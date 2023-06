PS5 trasparente, come negli anni '90? Adesso si può fare!

dBrand ha lanciato i "Retro Darkplates" per PlayStation 5, ovvero una serie di cover trasparenti per PS5 con colori vivaci e brillanti, esattamente come si usava negli anni '90. Ve li ricordate iMac e MacBook trasparenti? E il Nintendo 64 trasparente... e il Game Boy Color? Ecco, adesso potete ottenere lo stesso effetto con la PS5.

I Retro Darkplates sono in vendita sul sito di dBrand (link non tracciato) in doppia versione per PlayStation 5 Standard Edition con lettore ottico e per PlayStation 5 Digital Edition. Quattro i colori disponibili: nero, azzurro, arancione e viola, i prezzi variano da 84 a 100 dollari (spese di spedizione escluse) ogni confezione include il faceplate superiore, quello inferiore e un panno in microfibra per la pulizia.

I faceplates di PlayStation 5 sono disponibili in molti colori, i plates ufficiali di Sony sono però acquistabili solamente in colorazione luca o opaca ma non trasparente, dunque se siete interessati a questo tipo di prodotto ecco la soluzione, anche se certamente non parliamo di un accessorio particolarmente economico.

Si tratta però di una bella occasione per dare un tocco di colore alla propria PlayStation 5 con uno stile '90s decisamente nostalgico per chi ha vissuto l'epoca d'oro delle console trasparenti.