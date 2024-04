Altro che PS5! Queste tre console costavano un capitale al lancio

Proposta al lancio nel 2020 a 499 euro e poi salita fino a 549 euro negli anni, il modello con lettore ottico di PlayStation 5 è certamente costosa come console, con tanti giocatori che sperano prima o poi in un taglio di prezzo. Ma in passato si è visto anche di peggio.

Tra le piattaforme Sony ad esempio PS3 costava 599 euro al lancio in Italia, un prezzo di listino davvero notevole e mai raggiunto dalle successive PS4 e PS5, ma scavando ancora più a fondo ci sono stati altri sistemi economicamente ancora più impegnativi tenendo conto dell'epoca in cui sono state distribuite: ve ne citiamo tre in particolare.

Neo Geo AES - 649,99 dollari

Bella l'idea di giocare a casa propria classici delle sale giochi (a proposito, eccovi 5 cabinati sui quali avete finito tutte le vostre paghette) come Metal Slug, The King of Fighters e Samurai Shodown, vero? Peccato solo che il Neo Geo AES costasse davvero tanto al lancio all'inizio degli anni '90. I 649,99 dollari richiesti al lancio per la console SNK erano eccessivi per la maggior parte dei giocatori, motivo per cui la piattaforma è rimasta una nicchia in Giappone e sia passata quasi inosservata in nei territori occidentali. Tutto questo senza dimenticare che pure i mitici "cartuccioni" del Neo Geo non erano certo i più economici in circolazione. Insomma, il Neo Geo AES era sostanzialmente un lusso, e non stupisce dunque la sua scarsa diffusione globale.

3DO - 699,99 dollari

Il 3DO non ha avuto vita lunga: la piattaforma ha avuto un ciclo vitale di soli 4 anni (dal 1993 al 1997) vendendo circa 2 milioni di unità in questo lasso di tempo. Lo scarso successo però non sorprende considerati i 699 dollari necessari per acquistarlo ed un parco titoli che, pur avendo qualche nome degno di nota (come il primo Gex, il gioco di maggior successo sulla console con un milione di copie vendute), non era particolarmente ricco ed allettante per le masse. Il 3DO è così passato alla storia come un cimelio troppo costoso che in pochi ancora ricordano.

CD-i - 1000 dollari

Ok, il Philips CD-i non era in realtà una console nel vero senso della parola quanto invece un sistema multimediale alternativo ai computer di inizio anni '90. Ma i videogiochi erano comunque la sua caratteristica più peculiare ed era dunque un'alternativa alle altre piattaforme in commercio. un'alternativa però dai prezzi folli: 1000 dollari, cifra improponibile per la larghissima maggioranza dei videogiocatori di allora. E considerato che il CD-i è passato alla storia per un parco titoli tutt'altro che di qualità, il rischio era di ritrovarsi tra le mani un soprammobile carissimo e poco altro.

