PS5: tre cose che Sony dovrebbe migliorare, le funzioni che ancora mancano

Il sistema operativo di PS5 è in continua evoluzione e, come abbiamo visto anche di recente con l'aggiunta dell'opzione per modificare la luminosità del LED frontale, arrivano regolarmente nuove funzionalità che migliorano la qualità della vita dei possessori della console. Ma quali sono gli aspetti che richiederebbero un po' d'attenzione?

Upgrade da PS4/PS5

Sebbene siano stati fatti grossi passi in avanti nel corso degli anni, il sistema di upgrade dei giochi PlayStation necessiterebbe di ulteriori miglioramenti affinché il processo diventi più rapido ed intuitivo. L'ideale sarebbe vedere una funzione equivalente allo Smart Delivery di Xbox Series X|S anche sulle console Sony, così che il download dei giochi risulti immediato senza passare per menu attraverso i quali selezionare la versione da scaricare.

Supporto Cuffie Bluetooth

Altra feature che vorremmo vedere su PlayStation 5 è la piena compatibilità con le periferiche audio Bluetooth. Come ben saprete, ad oggi è impossibile associare cuffie Bluetooth che non siano quelle ufficiali Sony. Gli unici modi per aggirare questo limite consistono nell'acquistare apparecchiature esterne o particolari modelli (che si contano sulle dita di una mano) che vengono venduti in combo con un piccolo ricevitore. Insomma, sarebbe bello se si potesse utilizzare qualsiasi cuffia Bluetooth senza ricorrere a questi sistemi.

Le cartelle

È vero, da qualche tempo a questa parte è possibile creare delle liste nella sezione dedicata alla propria libreria, ma si tratta di una funzione ben diversa dalle più classiche cartelle. Se da una parte è piacevole poter creare degli elenchi che tengono in considerazione tutti i prodotti associati all'account, sarebbe bello poter organizzare tutti i giochi installati sull'SSD in cartelle.

Vi ricordiamo che non abbiamo inserito nell'elenco la personalizzazione della schermata principale poiché, stando agli ultimi leak, sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo. A quanto pare, infatti, uno dei prossimi firmware di PlayStation 5 introdurrà una nuova interfaccia e la possibilità di utilizzare sfondi dinamici simili a quelli che si possono utilizzare da tempo anche su Xbox Series X|S.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su