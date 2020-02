PS5: i trigger adattivi del Dualshock 5 impiegheranno un fluido magnetico?

Non ha ancora svelato le fattezze del Dualshock 5, ma Sony ha già ampiamente messo in chiaro che il controller di PlayStation 5 supporterà il feedback aptico e i trigger adattivi con lo scopo di aumentare ulteriormente l'immersività.

Cosa s'intende, precisamente, con trigger adattivi? In sostanza, gli sviluppatori potranno variare la resistenza opposta alla pressione in base a determinate situazioni di gioco. Gli utenti, ad esempio, potranno distinguere un'arma con un grilletto molto morbido da un'altra con un grilletto ben più duro da premere. Le possibili implementazioni sono molteplici, ma Sony non ha ancora svelato nel dettaglio la tecnologia alla base di tale sistema: secondo alcuni analisti sarebbe però rappresentata dal SoftMRF, un Fluido Nano Magnetico sviluppato dalla compagnia giapponese Kurimoto Iron Works.

Un fluido magnetico è un fluido che cambia la sua viscosità sotto l'influenza di un campo magnetico. In altre parole, controllando l'intensità del campo magnetico è possibile modificare la resistenza alla pressione del tasto. Sony ha già usato questa tecnologia in passato all'interno di alcuni altoparlanti. Si tratta di uno scenario suggestivo, che tuttavia non ha ancora trovato conferma, dal momento che siamo ancora in attesa della presentazione ufficiale di PlayStation 5 e del controller. Secondo alcuni recenti rumor, il Dualshock 5 potrebbe anche includere il feedback biologico.