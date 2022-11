PS5, è trimestre record: raggiunte le 25 milioni di console vendute

Sony ha rivelato i propri risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, dove emergono dati interessanti per le vendite di PlayStation 5 così come per gli introiti generali, oltre però anche ad un calo per il PlayStation Plus.

Per quanto riguarda la piattaforma next-gen, gli ultimi tre mesi hanno segnato un nuovo record: PS5 ha infatti raggiunto il tetto delle 25 milioni di unità vendute dal lancio a novembre 2020 fino ad oggi, merito di ulteriori 3,3 milioni di console piazzate nel corso del secondo trimestre dell'attuale anno fiscale. L'aumento nella distribuzione sta dando i suoi frutti, e nei primi sei mesi dell'anno fiscale 2022 sono state vendute 5,7 milioni di PS5.

Crescita anche in termini di introiti per Sony, pari a 2751,9 miliardi di yen (19,91 miliardi di dollari) ed aumentati del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i ricavi netti sono di 264 miliardi di yen. Da tenere in ogni caso presente che, a causa dell'attuale indebolimento dello yen, i ricavi in dollari risultano tuttavia inferiori rispetto a quanto registrato nel 2021 (21,52 miliardi).

Per quanto riguarda invece il PlayStation Plus, calano gli abbonati al servizio, ora 45,4 milioni rispetto ai precedenti 47,2 milioni. Nonostante ciò, anche il PS Plus registra vendite record nel secondo trimestre 2022, pari a 117,01 miliardi di yen: ciò è molto probabilmente dovuto al rinnovo del servizio con l'aggiunta degli abbonamenti Premium ed Extra, andati ad affiancare l'iscrizione classica ora definita Essential.

Sebbene per il momento l'obiettivo di 18 milioni di PS5 distribuite tra aprile 2022 e marzo 2023, sembri ancora piuttosto lontano, la costante crescita della piattaforma grazie alle maggiori scorte appare incoraggiante per Sony, soprattutto in vista del periodo natalizio. Ricordiamo infine che PS5 ha raggiunto 2 milioni di unità vendute in Giappone, così come anche nel Regno Unito negli ultimi mesi.