PS5 trionfa ai Good Design Awards 2021: medaglia d'oro per innovazione... e pulizia!

Nel corso dei Good Design Awards 2021, gli organizzatori dell'evento istituito e promosso originariamente dal Governo Giapponese per celebrare i migliori prodotti tecnologici sul mercato hanno premiato PlayStation 5 con la prestigiosa medaglia d'oro.

I fattori che hanno indotto il comitato del Good Design Award a scegliere PS5 nella ristretta rosa di prodotti da premiare con il Gold Award 2021 sono molteplici, come specificano gli stessi organizzatori dell'evento nel messaggio che accompagna l'attribuzione della medaglia d'oro alla console di ultima generazione di Sony.

La giuria composta da progettisti, industriali e addetti al settore esperti di design spiegano infatti che "non solo i videogiochi, ma anche molte altre perosne erano desiderose di veder arrivare sul mercato questo prodotto e le loro aspettative non sono state deluse. La console ha un aspetto iconico ed emozionale, con superfici curve e un form factor 3D che non ha precedenti. Inoltre, è molto facile da pulire poiché l'hardware è racchiuso tra due pannelli rimovibili. Osservandola dal fianco, non sembra essere pensata per il posizionamento in orizzontale, tuttavia basta utilizzare il supporto incluso nella confezione per collocarla correttamente in orizzontale".

Gli organizzatori del premio annuale giapponese sottolineano inoltre le grandi innovazioni compiute dai progettisti Sony con il controller DualSense di PS5 e riflettono sulla decisione assunta dal colosso tecnologico nel non utilizzare alcuna vernice: "Non possiamo dire se il corpo in plastica del controller e della console non presenti alcuna vernice per dare al tutto l'aspetto di un prodotto di lusso, tuttavia questa scelta semplifica il processo di fabbricazione ed è ottima in funzione del riciclaggio. In ultima analisi, crediamo che PS5 proponga aspetti e soluzioni inesplorate da altri prodotti e, anche grazie a tali decisioni, saprà soddisfare completamente i videogiocatori di tutto il mondo".