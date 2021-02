PS5: Trony ha messo in vendita la console a fine gennaio senza preavviso?

Questa mattina vi abbiamo parlato della disponibilità di PS5 da Unieuro con la console comparsa sull'eCommerce della catena a fine gennaio in piena notte e senza alcun preavviso. Non si tratta di un miraggio dal momento che alcuni clienti affermano di avere il proprio ordine in consegna a breve... e lo stesso sembra sia successo anche con Trony.

In mattinata abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di lettori che confermano di aver acquistato la PS5 da Trony il 28 gennaio, a quanto sembra però la console non è mai tornata realmente disponibile sull'eCommerce per il pubblico ma solamente chi aveva messo PS5 nella lista desideri ha visto il tasto "Acquista" con la possibilità di completare l'ordine, questo subito confermato dal servizio clienti.

Anche in questo caso non abbiamo avuto esperienze dirette in tal senso e ci limitiamo a riportare le vostre segnalazioni, restando in attesa di comunicazioni magari anche da parte della stessa azienda. E voi avete comprato PS5 da Trony a fine gennaio e siete in attesa di ricevere la console? Aspettiamo i vostri feedback nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, solo in questo modo sarà possibile fare chiarezza sulla vicenda e capire se effettivamente Trony abbia avuto a disposizione nuove scorte di PlayStation 5 nei giorni scorsi oppure no.