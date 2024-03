PS5: dove si trovano codice seriale e modello della console e del DualSense?

Dove trovare il codice seriale della PS5 e del controller DualSense? Il seriale della console e del joypad può tornarvi utile in molte situazioni, ad esempio se dovete contattare l'assistenza PlayStation in caso di problemi, ma anche per capire ad esempio il periodo di produzione. Ecco come fare per trovare velocemente i seriali.

Come trovare il seriale di PS5

Il numero di serie della PS5 è composto da 17 caratteri ed è visibile nella parte inferiore della console, quando posizionata in verticale. Nello stesso punto trovate anche il numero di modello di PS5 o PS5 Slim, composto da una sigla che inizia sempre con le lettere CFI, seguite da una serie di numeri e una lettera finale

Come trovare il seriale del DualSense

Il numero di serie del controller è sul retro del DualSense e DualSense Edge, stampato sotto il codice QR e si compone di 17 caratteri alfanumerici. Il modello invece è stampato sopra il codice QR (sempre sul retro del controller) ed è composto da otto caratteri (numeri e lettere) come ad esempio CFI-ZCT1W.

In entrambi i casi dunque la procedura è estremamente semplice e immediata, ricordatevi sempre di tenere a portata di mano i codici seriali se riscontrate problemi e dovete mandare la console in assistenza.

